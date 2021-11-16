РИАМО - 16 ноя. По состоянию на 16 ноября 2021 года, в Москве привились от гриппа около 6,8 млн человек, что составляет 54,16% от всего населения города, сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

При этом среди детского населения Москвы от гриппа вакцинировались 64,94%.

Сейчас все мобильные пункты вакцинации от гриппа в столице уже закончили свою работу. Однако прививку все еще можно сделать во всех государственных больницах Москвы, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. В это число входят 256 взрослых поликлиник и 224 детских поликлиники.

Также прививку от гриппа можно сделать в коммерческих медицинских организациях.

Кроме того, в Москве продолжается бесплатная массовая вакцинация и ревакцинация граждан от коронавируса. В поликлиниках прививку от Covid-19 можно сделать по предварительной записи. В пунктах вакцинации, развернутых в популярных общественных местах, предварительная запись не требуется.