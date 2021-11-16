РИАМО - 16 ноя. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов занял 4 место в медиарейтинге глав законодательных органов субъектов России за октябрь текущего года, сообщает пресс-служба «Медиалогии».

Первое место у председателя законодательного собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского, на втором месте – Юрий Бурлачко (Краснодарский край), на третьем – Евгения Люлин (Нижегородская область). Замыкает пятерку лидеров Фарид Мухаметшин (Татарстан).

Рейтинг «Медиалогии» строится на основе базы СМИ, включающей свыше 69 тыс. источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства и интернет-порталы.

При выведении медиаиндекса персоны каждое сообщение о ней оценивается по определенным параметрам: влиятельности источника информации, характер упоминания объекта (позитивный, негативный, нейтральный), роль объекта в сообщении и наличие прямой или косвенной речи.