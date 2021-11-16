РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В подмосковном Подольске за минувшие сутки выявили 33 новых случая коронавирусной инфекции, с начала пандемии в округе зафиксировали 21 346 случаев заражения, сообщает подмосковный оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За сутки в Подмосковье выявили 2 043 случая заболевания.

С начала пандемии в Московской области выявлено 563 741 случай Covid-19, скончались 9 631 человека, выздоровели и выписались из медучреждений 493 109 человек.

В регионе работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122, информацию также можно получить на сайте https://covid.mz.mosreg.ru.

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