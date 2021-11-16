РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 ноя. С начала года сотрудниками Щелковского отдела вневедомственной охраны на постах и маршрутах патрулирования выявлено более 200 правонарушений, связанных с посягательствами на имущество граждан и юридических лиц, сообщает пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области.

«В квартиры преступники проникают разными способами, чаще всего путем отжатия рам пластиковых окон первых этажей - 40%, взламывая входные двери - 15%, дверные замки - 35%. Кроме того, злоумышленники проникают в жилье вместе с потерпевшими, такие преступления составляют порядка 10%. Вообще одним из самых распространенных способов проникновения в жилище наряду, например, с подбором ключа является незапертая дверь, незакрытые окна или балкон», - сказал начальник Щелковского отдела вневедомственной охраны Дмитрий Суслин.

Сейчас под охраной росгвардейцев находится около 1 тыс. объектов и более 3 тыс. мест постоянного проживания и хранения имущества граждан.