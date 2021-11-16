РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. С 8 по 14 ноября в городском округе Люберцы было зафиксировано 6 нарушений с помощью «фотоловушек» для борьбы с незаконными свалками, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С помощью «фотоловушек» зафиксированы нарушения, по которым вынесено 6 постановлений на сумму 6 тыс. рублей за незаконный сброс мусора», - сказал Ружицкий.

Он также отметил, что сотрудники административной комиссии по городскому округу вынесли 2 постановления на общую сумму 6 тыс. рублей за парковку автотранспорта, препятствующего вывозу мусора.

За минувшую неделю за ненадлежащее содержание территории комиссия вынесла 1 постановление на сумму 15 тыс. рублей.