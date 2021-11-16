РИАМО - 16 ноя. Статус инвестиционных проектов по созданию мест приложения труда был присвоен двум строительным проектам, которые реализуются за пределами Третьего транспортного кольца Москвы, сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Инвесторы приняли на себя обязательства создать свыше 2,2 тыс. рабочих мест, построив объекты недвижимости общей площадью 76,7 тыс. кв. м. Инвестиции в реализацию проектов составят 8,5 млрд рублей.

Компания СЗ «Лидер строительной отрасли» создаст 1,7 тыс. новых рабочих мест. Она планирует возвести промышленный технопарк на Ленинградском шоссе (САО, Молжаниновский). Площадь строения составит 20,7 тыс. кв. м.

Два года назад в столице была утверждена программа стимулирования по созданию рабочих мест за пределами ТТК. В рамках программы компании получают льготы. Это касается инвесторов, которые возводят объекты промышленного и офисного назначения, образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры, торговли, общественного питания, торгово-развлекательных центров и др.