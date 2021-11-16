РИАМО - 16 ноя. За прошедшие сутки в Московской области выявили 2 043 случая заболевания коронавирусом, наибольшее количество заболевших официально зафиксировали в Одинцовском округе (141), Люберцах (134), Истре (122), Мытищах (119) и Балашихе (105), сообщается на сайте Минздрава Подмосковья, посвященному ситуации с Covid-19.

77 случаев заболевания коронавирусом за сутки выявили в Чехове, 75 – в Дмитровском округе, 70 – в Раменском округе, 65 – в Королеве, 60 – в Красногорске, 58 – в Волоколамском округе, 57 – в Клину, 56 – в Серпухове, 51 – в Ступине, 49 – в Домодедове, 46 – в Ивантеевке, по 43 – в Ленинском округе и Шатуре, 42 – в Коломне, 41 – в Сергиево-Посадском округе, 40 – в Богородском округе, по 39 – в Орехово-Зуевском округе и Егорьевске.

37 – во Фрязине, 36 – в Солнечногорске, 33 – в Подольске, 27 – в Долгопрудном, 26 – в Павловском Посаде, 25 – в Реутове, 22 – в Наро-Фоминском округе, 20 – в Лобне, по 19 – в Лыткарине и Электростали, по 18 – в Талдомском округе, Дубне и Лотошине, по 17 – в Котельниках и Луховицах, по 15 – в Можайском округе и Зарайске, 14 – в Воскресенске, 13 – в Озерах, 11 – в Кашире, 10 – в Жуковском.

9 – в Электрогорске, по 7 – в Краснознаменске и Щелкове, по 5 – в Бронницах и Шаховской, по 2 – в городском округе Пушкинский, Власихе и Черноголовке, по 1 – в Рузском округе и Лосино-Петровском.

Ни одного случая заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявили в Дзержинском, Звездном городке, Красноармейске, Молодежном, Протвине, Пущине, Рошале, Серебряных Прудах и Химках.

С начала пандемии в Московской области выявлен 563 741 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 9 631 человек. Выздоровели и выписались 493 109 человек.

Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>