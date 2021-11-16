РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Дорожные службы городского округа Люберцы на минувшей неделе построили тротуар на улице Парковая, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В ходе проведения работы по содержанию и обеспечению безопасности дорожного движения выполнены работы по строительству тротуара на улице Парковой общей площадью 96 квадратных метров», - отметил глава городского округа Владимир Ружицкий.

В работах по содержанию дорог на минувшей неделе задействовали 86 человек и 38 единиц техники. Они обслуживают 327 километров автодорог, 110 километров тротуаров и 95 остановок.