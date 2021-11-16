РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Сотрудники ГИБДД в подмосковном Подольске 17 ноября будут проверять соблюдение правил перевозки детей в округе, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

Профилактическое мероприятие «Детское кресло» будет проведено в целях стабилизации дорожной обстановки, профилактики и снижения количества ДТП с участием несовершеннолетних участников дорожного движения, профилактики и пресечения нарушений правил перевозки детей.

Автомобилистов просят не пренебрегать правилами безопасной перевозки детей в салоне автомашины. Их жизнь целиком и полностью зависит от водителя. Особенно опасно, если при движении автомашины ребенок располагается на руках.