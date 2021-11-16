РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В подмосковном Подольске неизвестный водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся, его разыскивает полиция, сообщает группа пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск устанавливает свидетелей дорожно-транспортного происшествия.

По предварительным данным, 11 ноября в 17:25 на Ленинградском проезде, у дома №9 неустановленный водитель легкового автомобиля совершил наезд на ребенка, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. После чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Очевидцев ДТП просят обратиться по телефону: 8(496)757-16-16, 68-16-15 в дежурную часть ОГИБДД.