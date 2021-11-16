РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков распорядился до конца месяца разобраться с очередью на личный прием граждан.

«Очередь на прием к главе Красногорска - больше 500 человек, жители пишут, что личного приема ждут годами. Это категорически недопустимо, наш принцип работы - открытость, доступность и обратная связь. Поставил задачу разобраться с очередью до конца месяца», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он подчеркнул, что все, что прозвучало на состоявшемся во вторник приеме, будет отработано. По сложным вопросам, таким как инфраструктура микрорайона Изумрудные холмы, договорились встретиться на месте.

«Каждый раз в приеме граждан будут принимать участие не только профильные заместители, но и в обязательном порядке депутаты по своим округам. Считаю это приоритетной задачей, ведь кто, как не народные избранники всегда должны быть в курсе проблем каждого конкретного района. Всех благодарю за диалог», - заключил Волков.

Записаться на личный прием можно по телефонам: 8(495)562-34-77 и 8(495)562-81-23.