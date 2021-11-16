РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Временно исполняющий полномочия главы подмосковного Красногорска Дмитрий Волков распорядился до конца месяца разобраться с очередью на личный прием граждан.
«Очередь на прием к главе Красногорска - больше 500 человек, жители пишут, что личного приема ждут годами. Это категорически недопустимо, наш принцип работы - открытость, доступность и обратная связь. Поставил задачу разобраться с очередью до конца месяца», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.
Он подчеркнул, что все, что прозвучало на состоявшемся во вторник приеме, будет отработано. По сложным вопросам, таким как инфраструктура микрорайона Изумрудные холмы, договорились встретиться на месте.
Записаться на личный прием можно по телефонам: 8(495)562-34-77 и 8(495)562-81-23.
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