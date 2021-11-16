РИАМО - 16 ноя. «Волонтеры Победы» и «Волонтеры Подмосковья» собрали более 90 тыс. рублей в рамках акции «Красная гвоздика». Деньги пойдут на высокотехнологичную медпомощь ветеранам Великой Отечественной войны региона, сообщает пресс-служба благотворительного фонда «Память поколений».

Деньги на поддержку подмосковных ветеранов собирали с реализации бумажных значков, которые можно было приобрести за любое пожертвование у волонтеров, или металлических значков на ритейл-платформах.

«Я поздравляю с достойными результатами акции всех, кто принимал в ней участие в этом году. Благодарю волонтеров, которые проявили стремление помогать тем, кто нуждается в нашей помощи, особенно в непростых условиях на фоне пандемии. Особую благодарность хочу выразить всем, кто по зову сердца приобрел значок или сделал пожертвование. Каждый значок «Красная гвоздика» – это реальный вклад в помощь ветеранам нашей страны», – сказала исполнительный директор благотворительного фонда «Память поколений» Екатерина Круглова.

В 2021 году к участию в ежегодной всероссийской акции «Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений» подключились жители 75 регионов страны. Средства, вырученные с распространения значков, в приумноженном фондом эквиваленте вернутся в Подмосковье.

Здесь их направят на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, приобретение дорогостоящих слуховых аппаратов, протезов, лекарств ветеранам Великой Отечественной войны, живущим в Московской области.