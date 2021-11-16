РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 ноя. Жителям 2 домов управляющая компания в Котельниках вернула более 120 тыс. рублей переплат за неоказанные услуги, сообщает пресс-служба Госжилинспекции Московской области.

В ходе проверки заявок собственников выяснилось, что управляющая организация «Служба Эксплуатации Зданий и Ремонт» установила неверный тариф за содержание и ремонт корпусов 4 и 5 дома №2 по улице Сосновой. Жители платили за осмотр и очистку крыш от снега и наледи. В таких работах многоэтажки не нуждаются. Также собственники оплачивали парковку, которой нет.

«Тем самым, были нарушены нормы Жилищного кодекса, а именно статья 154, а также части 2 и 3 статьи 162, которые четко определяют структуру платы за жилое помещение для собственников и нанимателей», - сказала руководитель Главного управления Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Помимо перерасчета, компанию обязали установить другой тариф.