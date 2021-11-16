РИАМО - 16 ноя. В ноябре поезда Павелецкого направления Московской железной дороги и аэроэкспрессы в аэропорт Домодедово будут ездить по измененному расписанию, сообщает пресс-служба МЖД.

В период с 17 по 19 ноября, а также 22 и 23 ноября сотрудники железных дорог будут ремонтировать контактную сеть на участке путей Ступино – Кашира.

С 20 по 26 ноября будут укладывать более 2 км бесстыкового пути и менять стрелочный перевод на участке Домодедово – Бирюлево-товарная. Эти работы железнодорожники будут выполнять по ночам с 22:00 по 06:30.

Из-за модернизации железнодорожной инфраструктуры изменится время прибытия, отбытия и количество остановок на маршруте у электричек – они будут двигаться по новому расписанию с 17 по 26 ноября. Также с 20 по 26 ноября иначе начнут ездить несколько аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово.

Изменения коснутся и отдельных поездов. Так, поезд Москва – Ожерелье с 17 по 23 ноября отправлением в 10:40 проследует до станции Жилево, а электричка Ожерелье – Москва в 15:19 отправится со станции Жилево в 15:55. Полностью выведут из расписания два аэроэкспресса Москва – аэропорт Домодедово (отправлением в 22:30), аэропорт Домодедово – Москва (в 23:02) и электричку Москва – Домодедово (в 19:18). Еще один поезд Барыбино – Москва, который отправляется в 17:53, будет ехать только до станции Домодедово.

Пассажиров призвали при планировании поездок проверять актуальное расписание движения электропоездов.