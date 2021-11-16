РИАМО - 16 ноя. Городской округ Коломна готовится к новогодним праздникам. Временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Александр Гречищев поручил муниципальному предприятию приступить к праздничному оформлению общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации округа.

Более 50 искусственных елей установят и украсят в преддверии праздника в Коломне, Озерах и на сельских территориях. Не обойдется и без сюрпризов. Так, кардинально поменяет свое оформление площадь Двух революций, изменения произойдут и рядом с главной елкой города. В Запрудском парке, который в прошлом году впервые украшали после реконструкции, появятся новые световые элементы. Жителей и туристов будут ждать празднично оформленные сквер Зайцева и Житная площадь.

Традиционное место старта предновогоднего марафона для службы благоустройства – это площадь Восстания в Коломне, здесь уже начали монтировать каркас будущей ели. В конце недели настанет черед Соборной площади, а затем рабочие займутся праздничным оформлением главной площади города – Советской.