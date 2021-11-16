РИАМО - 16 ноя. Наиболее эффективным способом сохранить имущество от воров является постановка недвижимости под охрану Росгвардии. Для этого нужно обратиться в территориальный отдел вневедомственной охраны с заявлением, сообщает пресс-служба ведомства.

«Чтобы поставить загородный дом под охрану, необходимо обратиться в территориальный отдел вневедомственной охраны с заявлением. После этого сотрудники выедут на объект, оценят возможность осуществления качественной охраны, учитывая его удаленность и техническую укрепленность», – сообщил заместитель начальника управления вневедомственной охраны Росгвардии по Московской области полковник полиции Игорь Кирсанов.

Он добавил, что после этого проверят состояние подъездных путей зимой, наличие на пути следования светофоров, железнодорожных переездов, искусственных неровностей и других факторов, которые могут способствовать увеличению времени реагирования по сигналу «тревога».

«Когда дом будет под охраной, сотрудники Росгвардии сделают все необходимое, чтобы не дать злоумышленнику проникнуть в него или скрыться с похищенными вещами», – добавил Кирсанов.

На вооружении вневедомственной охраны находится новейшая система передачи тревожных извещений, которая позволяет оперативно напрямую информировать группы задержания на маршрутах патрулирования о срабатывании средств сигнализации одновременно с дежурной частью.

Сейчас в Подмосковье Росгвардия охраняет более 70 тыс. объектов различных форм собственности, порядка 50 тыс. квартир и частных домовладений, а также более 2 тыс. гаражей, подъездов и иных индивидуальных строений. В регионе действуют 32 подразделения вневедомственной охраны и более 70 пунктов централизованной охраны, на маршрутах патрулирования ежедневно несут службу более 400 экипажей.