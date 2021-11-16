РИАМО - 16 ноя. Утвержден проект планировки территории между Киевским и Боровским шоссе в Солнцеве. В рамках проекта будут построены и реконструированы дороги общей длиной почти 12 километров, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Соответствующее постановление подписал столичный градоначальник Сергей Собянин.

Работы будут проведены в том числе на улице Авиаторов, Родниковой улице и в прилегающих проездах. Переезд через железнодорожный подъездной путь, расположенный на пересечении Новопеределкинской и Производственной улиц, реконструируют. Путепровод тоннельного типа построят под Родниковой улицей с северной стороны развязки на Киевском шоссе.

У ЖК «Румянцево-Парк» появится пешеходная улица, которая свяжет ЖК со станцией подземки «Саларьево» с помощью пешеходного перехода через Киевское шоссе.

Через Родниковую улицу у железнодорожной станции Новопеределкино и на примыкании Родниковой улицы к Проектируемому проезду №6492 появятся подземные переходы. Территорию площадью 59,5 га, где нет застройки, благоустроят и озеленят.

Планируется также скорректировать схему движения наземного общественного транспорта. Благодаря реализации проекта будет улучшена пешеходная и транспортная доступность новых ЖК в районе Солнцево.

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