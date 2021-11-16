РИАМО - 16 ноя. С начала ноября застройщики могут подать документы для завершения строительства в Московской области в один клик. Теперь получить комплекс услуг стало проще, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Строительным компаниям больше не придется проходить многоступенчатую процедуру завершения строительства. Теперь подать извещение об окончании строительных работ можно по одному заявлению. Если итоговая проверка будет пройдена успешно, девелопер автоматически получит заключение о соответствии объекта проектной документации.

«Оказание комплексных услуг – это шаг в будущее. Заключение о соответствии объекта проектной документации стало возможным получить без подачи заявления. Наша цель – сделать этот процесс удобным и понятным. Отмечу, что все необходимые документы застройщик получит в личном кабинете в течение трех рабочих дней. Планируется, что в дальнейшем застройщик с помощью всего одного заявления сможет получить разрешение на ввод, встать на кадастровый учет, присвоить адрес», – прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Услугой уже воспользовались в Балашихе: здесь застройщик ООО «Главстрой-СПБ СЗ», который возводил многоквартирные дома в микрорайоне Саввино, получил первое проактивное заключение о соответствии.

Теперь ведомство намерено автоматизировать подход и при начале стройки. Так, планируется дать застройщикам возможность получать разрешение на строительство с подачи всего одного заявления. При этом без вмешательства девелопера будут сформированы заявление на разрешение на перемещение строительных отходов и извещение о начале строительства.