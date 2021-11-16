РИАМО - 16 ноя. Семь жилых домов и 17 нежилых зданий в Подмосковье получили на прошлой неделе разрешения на ввод в эксплуатацию, а разрешение на строительство получили 1 жилой и 49 нежилых зданий, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На прошлой неделе в области ввели в эксплуатацию 2 дома на 1220 квартир на участке 6/11 в городском округе Котельники, 1 дом на 452 квартиры в микрорайоне Саввино в городском округе Балашиха, 1 дом на 90 квартир вблизи микрорайона Опалиха в городском округе Красногорск, 1 дом на 36 квартир в деревне Солманово в Одинцовском городском округе, 1 дом на 36 квартир в районе Подлипки в городском округе Коломна, 1 дом на 15 квартир в деревне Большое Петровское в городском округе Чехов.

Также ввели в эксплуатацию здание дома культуры в поселке Горки-10 Одинцовского городского округа, многофункциональный центр культурно-бытового назначения с паркингом на улице Тургенева в Пушкинском городском округе, цех по первичной переработке молока в Домодедове, производственное здание в Элетростали и склад в Дмитровском городском округе.

Разрешение на строительство получил 1 жилой дом на 144 квартиры в микрорайоне 10-10а в городском округе Мытищи.