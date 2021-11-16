РИАМО - 16 ноя. Участниками городской программы льготного кредитования теперь могут стать не только предприятия малого и среднего бизнеса, но и компании, работающие меньше года, а также индивидуальные предприниматели, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Программа нужна для повышения доступности заемного финансирования для начинающих предпринимателей, с которыми банки традиционно связывают высокие риски невозврата средств. Сейчас молодые компании или ИП вообще практически не могут получить кредит в банках.

Для получения кредита в рамках программы начинающему предпринимателю нужно будет обратиться в один из банков-партнеров, который проведет андеррайтинг (оценку платежеспособности) потенциального заемщика. Эксперты изучат уровень дохода, кредитную историю, наличие долгов.

Если специалисты выдадут положительное решение, то компания или ИП получит кредит по льготной ставке не более 11,5% (ключевая ставка Банка России + 4 п.п.). Эта ставка будет действовать год.

При этом без льготной программы компании кредитуют под 18-20% годовых.

Максимальный размер льготного кредита для начинающих бизнесменов составит 5 млн рублей, а для предпринимателей, открывающих дополнительный бизнес, – 100 млн рублей (100% городское обеспечение в этом случае не предоставляется, однако заемщик сможет привлечь поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы на стандартных условиях).