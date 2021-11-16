РИАМО - 16 ноя. Власти столицы дополнительно выделили 5,6 млрд рублей Московскому городскому фонду обязательного медицинского страхования (МГФОМС), которые направят на медпомощь Covid-пациентам и (или) тем, у кого есть подозрение на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Постановление о выделении дополнительных финансов подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Выделение данных денежных средств позволит обеспечить своевременное и качественное оказание медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией при сохранении необходимых объемов плановой и экстренной медпомощи по другим заболеваниям в мегаполисе.

Источником допсредств является межбюджетный трансферт из федерального бюджета, который был предоставлен властям города в соответствии с распоряжением правительства РФ от 26 октября этого года.

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