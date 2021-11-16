РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Госжилинспекция Московской области помогла приостановить несанкционированную перепланировку четырехкомнатной квартиры на улице Побратимов 25А в Люберцах, сообщает пресс-служба ведомства.

Информация в Госжилинспекцию поступила от Люберецкого городского жилищного треста. Соседи узнали о ремонте помещения и по масштабу работ предположили, что квартиру перестраивают под хостел.

В ходе проверок выяснилось, что к каждой из комнат проведены сантехнические коммуникации. В помещении демонтировали оконный и дверной блоки выхода на лоджию. Работы выполнялись без согласования с администрацией округа.

Административный штраф хозяйка квартиры выплатила сразу. Также собственника ожидают меры, предусмотренные Жилищным кодексом.

«Хозяйке придется либо вернуть квартиру в изначальное состояние, либо ввязаться в судебную тяжбу, результатом которой вполне может стать продажа квартиры с публичных торгов. Причем собственнице выплатят только ту часть полученной суммы, что останется после приведения помещения в первоначальный вид», - сказала руководитель Главного управления Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

Она добавила, что для проведения перепланировок необходимо получать разрешение экспертов.