РИАМО - 16 ноя. Столичное правительство приняло решение об эксперименте по обеспечению льготных категорий горожан бесплатными лекарствами в коммерческих аптеках по электронным рецептам. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Данный пилотный проект планируется провести в мегаполисе с 15 января по 31 декабря следующего года.

Участвовать в эксперименте смогут коммерческие аптеки города, которые подключатся к ЕМИАС, а еще возьмут на себя обязательства по выдаче льготных лекарств в день обращения пациента.

Москвичам-льготникам можно будет получить выписанное лекарство в аптеках при предъявлении QR-кода электронного рецепта, его можно показать на экране мобильного телефона или в бумажном виде.

Расчеты с коммерческими аптеками, которые будут принимать участие в пилотном проекте, планируют проводить каждый месяц в форме бюджетных субсидий в размере фактически отпущенных бесплатных лекарств.

Каждый год для льготного обеспечения москвичей закупается около 24 млн упаковок неспецифических лекарственных препаратов.

Реализация данного проекта поможет расширить возможности горожан-льготников по получению бесплатных лекарств. Также в мегаполисе сохранится возможность получения выписанных препаратов в привычной форме – в аптечных пунктах поликлиник.