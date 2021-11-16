РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Волонтеры движения «Милосердие – Подольск» помогли нуждающимся с доставкой обедов и средств по уходу, сообщается в группе «Волонтерское движение «Милосердие – Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Все чаще к волонтерам движения обращаются люди, которые сами или их родственники болеют коронавирусной инфекцией. В семьях бывают непростые ситуации, например, некому передать больному в медицинское учреждение необходимые вещи или лекарства.

Так, недавно к ним обратилась женщина, которая заболела. Однако в другой квартире у нее находится престарелая ослабленная мама, которая не в состоянии даже разогреть готовую пищу. Волонтерам пришлось срочно решать вопрос о доставке ей обедов. Через несколько дней пожилая женщина была доставлена в больницу.

Также на днях автоволонтер помогал семье, в которой находятся 2 инвалида, а дети болеют коронавирусной инфекцией. Нужно было срочно съездить в пункт выдачи технических средств реабилитации и получить необходимые подгузники и средства по уходу за лежачими больными.

Горожане могут помочь нуждающимся и присоединиться к волонтерскому движению.