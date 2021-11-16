РИАМО - 16 ноя. С начала 2021 года в Главном храме Вооруженных сил РФ побывали более 1,4 млн человек. Он был построен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Собор находится на территории Одинцовского городского округа Московской области и построен в русско-византийском стиле.

Деньги на его возведение собирали в виде пожертвований. Храм также носит имя Патриаршего собора во имя Воскресения Христова и является одним из трех Патриарших соборов в России.

Главный храм Вооруженных сил РФ насчитывает шесть приделов, каждый из которых посвящен святому – покровителю одного из родов войск и видов ВС РФ.

Объект регулярно посещают жители Московской области в рамках программ «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье». В 2019 году гостями собора стали более 1,2 млн человек, а в 2020 – свыше 1,6 млн человек.

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