РИАМО - 16 ноя. Музей охраны материнства и младенчества, Музей школы и детства и Музей Российского общества Красного креста планируют открыть в конце 2021 года в императорском имении Ильинское-Усово в Подмосковье, сообщила председатель Наблюдательного совета фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

«В декабре откроются первые музеи музейного кластера в императорской усадьбе Ильинское-Усово - лазарет и родильный приют, а также школа императрицы Марии Александровны», - сказала Громова в ходе торжественного собрания к 10-летию фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» в ходе ежегодных XXIV Елисаветинско-Сергиевских чтений.

Музеи откроют в исторических зданиях Родильного приюта (1892), построенного великим князем Сергеем Александровичем для крестьян, и лазарета в селе Ильинском, учрежденного великой княгиней Елизаветой Федоровной для увечных воинов Русско-японской войны (1905), а также в школе, построенной попечением императрицы Марии Александровны в Усове (1874).

Проект реализуется при поддержке министерства культуры РФ, администраций Одинцовского округа и Красногорска, а также благотворительным фондом «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».