РИАМО - 16 ноя. Главгосстройнадзор уйдет от фиксированного количества проверок, внедрив в работу онлайн-калькулятор. С помощью новой умной системы застройщики сами смогут посчитать число проверок на объекте, сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно нормативу, ведомство проводило 10 проверок на жилых объектах, 7 - на нежилых, 5 - на линейных объектах. Не считая внеплановых проверок и рейдовых осмотров.

«Бизнес не мог сам просчитать эти процессы, поэтому мы перешли от фиксированного количества проверок к динамическому. Сейчас в интересах застройщиков строить законно: устанавливать камеры, вести исполнительную документацию в электронном виде с предоставлением доступа Главгосстройнадзору», - сказал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян.

Теперь застройщикам нужно будет заполнить специальную форму, и тогда они узнают число проверок на своей стройке. В форме нужно указать параметры объекта, а система посчитает количество баллов и, исходя из них, будет рассчитано количество контрольно-надзорных мероприятий (КНМ).

«Наша задача поддержать бизнес. Если застройщик планирует построить небольшой объект за короткий срок, то количество контрольно-надзорных мероприятий должно быть соответствующее. В то же время девелопер получит повышающие баллы, например, за наличие встроенных поликлиники или детского сада. Отмечу, что надзор за качеством строительства жилья и социальных объектов будет оставаться на особом контроле», - добавил Гарибян.