РИАМО - 16 ноя. В конце текущей недели в Подмосковье и Москве прогнозируется снег, сугробы могут достигнуть 5-10 см, сообщается на сайте «Метеовести».

Данный показатель высоты снежного покрова больше соответствует началу декабря.

Как уточняется на сайте Гидрометцентра РФ, снег с дождем пройдет в регионе 19 и 20 ноября. Также небольшой снег прогнозируется 21 ноября. Всю неделю ожидается облачная погода.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в конце этого месяца в регионе прогнозируется наступление зимы, также могут прийти настоящие январские морозы.

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