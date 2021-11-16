РИАМО - 16 ноя. В этом году в день распродажи – 11 ноября – обороты различных интернет-магазинов выросли на 41% по сравнению с 2020 годом и на 79% относительно 2019-го, сообщили РИАМО в компании ЮKassa (входит в экосистему Сбера).

По сравнению с 10 ноября 2021 года рост составил 220%. Общий средний чек увеличился на 31% к 2020 году и на 71% — к 2019-му и составил 2270 рублей.

В целом в день распродаж в ЮKassa было обработано больше 6 млн транзакций. Самыми популярными стали спортивные и туристические товары. Число продаж выросло в 2,1 раза, как и обороты онлайн-площадок. При этом средний чек относительно этого дня в прошлом году практически не изменился и составил 6914 рублей. В сравнении с 2019 годом рост гораздо значительнее — в 20 и 24 раза. Средний чек стал больше на 20%.

На втором месте по объему покупок — бытовая техника, электроника и профессиональное оборудование. По сравнению с прошлым годом количество продаж увеличилось на 97%, а обороты платежей — на 104%. Средний чек вырос всего на 4% и составил 5409 рублей. В сравнении с 2019-м эти показатели выросли на 270% и 197% соответственно. А вот средний чек, напротив, снизился на 20%.

Тройку лидеров среди товаров замыкают БАДы и спортивное питание. Число продаж увеличилось на 86%, а обороты интернет-магазинов — на 114% относительно прошлого года. А в сравнении с 2019 годом рост составил 229% и 298%. Средний чек стал больше на 15% и 21%, достигнув 4394 рублей.

Также существенный рост продаж, более 40% в сравнении с прошлым годом, показали интернет-магазины, торгующие зоотоварами, лекарственными средствами, товарами для дома и сада, сувенирами и аксессуарами.