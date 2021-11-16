РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Газ отключат в квартирах дома 15/2 на улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска с 18 по 19 ноября в связи с плановыми работами по капремонту сетей газопотребления, сообщили в теруправлении администрации округа.

ООО «СпецГазСтрой» выполняет работы по капитальному ремонту сетей газопотребления жилых домов на основании договора с Фондом капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области.

Жителей попросили во время проведения работ обеспечить работникам ООО «СпецГазСтрой» доступ к газопроводу и газовым приборам в своих квартирах.