РИАМО - 16 ноя. Московское областное управление ФАС повторно привлекло к административной ответственности ПАО «Россети Московский регион» за нарушение сроков подключения к электросетям, компания оштрафована на 600 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в адрес управления обратился житель деревни Бакеево городского округа Солнечногорск с жалобой на несоблюдение компанией ПАО «Россети Московский регион» правил технологического присоединения.

Согласно доводам жалобы, предприятие не выполнило мероприятия по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям в срок, установленный правилами технологического присоединения.

В результате проведения административного расследования по делу о правонарушении управление установило, что компания нарушила правила технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена статьей 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Ранее ПАО «Россети Московский регион» уже привлекалось к административной ответственности за совершение аналогичного правонарушения. Указанный факт послужил основанием для привлечения компании к ответственности по части 2 статьи 9.21 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Компания получила штраф в размере 600 тыс. рублей.