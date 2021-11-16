РИАМО - 16 ноя. Главгосстройнадзор Московской области отметил эффективность ведения застройщиками онлайн-журнала выполненных работ, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства региона.
Среди преимуществ ведения онлайн-журнала: исключение очных посещений для регистрации данного документа, журнал невозможно потерять или испортить, круглосуточный онлайн-доступ к нему застройщика и инспектора.
Кроме того, электронная версия документооборота абсолютно прозрачна и понятна. Так, в онлайн-журнале нельзя незаметно изменить записи, все исправления видны инспекторам Главгосстройнадзора и другим участниками строительства.
До внедрения онлайн-версии застройщик проходил многоступенчатую процедуру регистрации журнала, которая ранее составляла порядка 3 рабочих дней.
На сегодняшний день это можно сделать в один клик. Для этого следует заполнить титульные листы онлайн и отправить запрос на регистрацию в Главгосстройнадзор области.
«Сегодня онлайн-журналы – это эффективная фиксация событий на стройке, простая запись всех процессов прямо на ходу, с мобильного устройства и, самое главное, надежная сохранность всех записей журнала в случае возникновения споров и претензий», – подчеркнул Гарибян.
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