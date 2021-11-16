РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 ноя. В Королеве женщина-водитель, перепутав педали газа и тормоза, въехала в светофор, сообщили в Королевском центре безопасности.

Около 12:00 женщина с пассажиром на Ford Mondeo ехала по проезду Циолковского. Скорость автомобиля была около 50-60 км/ч. Женщина-водитель перепутала педали и наехала на светофор, стоящий на тумбе. В авто сработали подушки безопасности.

В результате ДТП ни водитель, ни пассажир, ни пешеходы не пострадали. На месте работают сотрудники ГИБДД.