РИАМО - 16 ноя. Московские энергетики подключили к сетям культурный центр Международного фонда искусств имени С. Д. Эрьзи, расположенный на юге столицы, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Для обеспечения центра необходимой мощностью специалисты реконструировали трансформаторную подстанцию и проложили три кабельные линии 0,4 кВ. Работы вели методом горизонтально направленного бурения. Выделенная мощность — 80 кВт. Основным источником питания центра стала подстанция «Кожухово».

Культурный центр обеспечен энергией по второй категории надежности. Это значит, что при технологическом нарушении на одной линии напряжение автоматически подается по резервной.

Новое арт-пространство откроется в Даниловском районе Москвы в историческом здании 1934 года постройки по адресу: Автозаводская, дом 1. Открытие объекта намечено на ноябрь-декабрь 2021 года и приурочено к 145-летию художника и скульптора Степана Эрьзи, прозванного современниками «русским Роденом».

В центре будут представлены уникальные библиографические материалы, архивные документы, редкие фотографии скульптора и его работ. Также в учреждении можно будет посетить временные выставки, лекции, мастер-классы и концерты.

Постоянная экспозиция культурного центра включит в себя коллекцию эксклюзивных слепков, которые выполнены с оригиналов работ Эрьзи, находящихся в российских и зарубежных музейных и частных коллекциях.