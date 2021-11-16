РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 16 ноя. В Домодедове за сутки выявили 49 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 16 480 случаев Covid-19, сообщается на официальном сайте Минздрава Московской области, посвященном ситуации с коронавирусом в регионе.

В Подмосковье за сутки выявили 2 043 случая заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 563 741 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончался 9 631 человек. Выздоровели и выписались 493 109 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.