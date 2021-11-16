РИАМО - 16 ноя. Деятельность Великого князя Сергея Романова легла в основу современной политики столичных властей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе торжественного собрания к 10-летию фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество».

В этом году отмечается 130-летие назначения Великого князя Сергея Александровича на пост Московского генерал-губернатора. Мероприятие в честь этого события проходит в историческом здании - Дворце Московского генерал-губернатора (ул. Тверская, 13), где с 1891 по 1904 годы проживала великокняжеская чета - Сергей Александрович и Елизавета Федоровна – выдающиеся благотворители и меценаты.

«То, что сделано было в его период правления является основной для развития города не только тогда, но и сегодня. Это первая электростанция Москвы, <...> первый электрический трамвай, <...> первые пригородные поезда», - сказал Собянин.

Он отметил, что огромное внимание Великий князь уделял благоустройству, освещению города, экологическим инициативам, поддержке студенческого сообщества.

«Удивительные начинания благотворительности, которые были созданы его супругой Елизаветой Федоровной, и сегодня актуальны. Сегодня в период пандемии, когда много людей находятся в трудной ситуации, традиции московской благотворительности получают новое звучание», - заключил Собянин.

Мероприятие проходит в рамках «Елисаветинских дней» и ежегодных XXIV Елисаветинско-Сергиевских чтений при поддержке департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы.

Также в нем принимают участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, представители министерства культуры, регионов, в том числе вице-губернатор Московской области Наталья Виртуозова.