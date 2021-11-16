РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий во вторник проверил готовность аварийно-восстановительных бригад предприятия «Люберецкая теплосеть» к зимнему периоду, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Люберецкая теплосеть» располагает всей необходимой техникой – это 48 единиц, на предприятии работает круглосуточная диспетчерская служба, аварийно-восстановительные бригады. Коллектив опытный, к пиковым нагрузкам в осенне-зимний период предприятие готово», – отметил Ружицкий.

По его словам, у предприятия на балансе находятся 68 котельных, 90 центральных и 6 индивидуальных тепловых пунктов, а также более 244 км теплосетей.

В аварийно-диспетчерской службе работают 4 ремонтно-восстановительные бригады и 1 бригада капитального ремонта теплосетей.