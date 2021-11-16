РИАМО - 16 ноя. Сертификаты о вакцинации от коронавируса будут аннулироваться у тех россиян, которые заболели Covid-19. При этом новый QR-код будет действовать полгода с момента выздоровления, сообщает Газета.ru.

Соответствующий приказ Минздрава РФ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

При этом после вакцинации QR-код действует год. Россияне могут получить справку на сайте госуслуг, по устному запросу в больнице или при обращении в МФЦ.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова говорила о том, что переходный период при введении QR-кодов в стране продлится до 1 февраля.