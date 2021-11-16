РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. Техническое обследование несущих и ограждающих конструкций проведут в квартирах дома на улице Лесные поляны, 4 в микрорайоне Кучино Балашихи, пострадавших от пожара, сообщила член Общественной палаты округа Наталья Галл.

Галл в составе комиссии от Общественной палаты вместе с коллегами из администрации округа провела осмотр квартир данного жилого дома. Пожар, который тушили около 11 часов, произошел в одной из квартир дома на 11 этаже 30 октября. В результате возгорания были повреждены плиты перекрытия, а также частично стояки ХВС, ГВС и система канализации.

«На момент осмотра инженерные сети восстановлены. Управляющая организация проводит восстановительные работы в местах общего пользования», - написала Галл на своей странице в Facebook.

Она добавила, что в ближайшее время запланировано проведение технического обследования несущих и ограждающих конструкций (стен, плит, перекрытий квартир, подвергшихся тепловому воздействию) специализированной проектно-изыскательской организацией с получением экспертного заключения.

«По результатам будут приняты оперативные меры по восстановлению имущества. Держим на контроле. Оказываем всяческую поддержку жителям по решению текущих проблем. Берегите себя и своих близких!» - заключила Галл.