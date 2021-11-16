РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 16 ноя. Сотрудники отдела по развитию территории администрации Щелкова провели расчистку участка частного дома и придомовой территории ветерана тыла из микрорайона Жегалово, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Сотрудники отдела распилили дерево, повалившееся на забор жительницы, убрали порубочные остатки и провели уборку территории.

По поручению главы Щелкова Алексея Булгакова на территории округа проводятся выезды для помощи жителям.