РИАМО - 16 ноя. Первый инновационный комплекс бесплатной диагностики состояния организма открылся на базе МФЦ в Долгопрудном в рамках пилотного проекта, сообщает пресс-служба министерства госуправления, информационных технологий и связи Московской области.

«На базе МФЦ Подмосковья запущен пилотный проект по установке современных диагностических комплексов, где можно быстро и без предварительной записи проверить состояние здоровья. Первая такая станция открыта в МФЦ Долгопрудного», - сказал министр госуправления, информационных технологий и связи региона Максим Рымар.

Он добавил, что на станции здоровья жители Подмосковья могут бесплатно измерить давление, пульс, рост и вес, а также проанализировать состав своего тела.

По словам министра, контроль этих показателей особенно важен в условиях пандемии, когда многие люди переносят визит к врачу. Теперь пройти небольшое обследование здоровья можно одновременно с получением госуслуги. Появление первой станции в Долгопрудном будет актуально, ежемесячно муниципальный МФЦ посещают более 25 тыс. человек.

Прохождение диагностики на станции здоровья в МЦФ займет от 5 до 10 минут, для прохождения обследования не требуется предварительная запись. Все диагностические приборы просты в использовании, комплекс полностью адаптирован для людей с ограниченными возможностями. Результаты обследования выдаются сразу после проверки организма. По желанию данные можно внести в электронную медицинскую карту.

Самостоятельная диагностика показывает базовую картину состояния организма. Быстрое обследование станет первичной профилактикой гипертонии, ожирения, сердечно-сосудистых, метаболических заболеваний, которые можно выявить на ранней стадии и принять решение о начале лечения.

Также на станции здоровья в МФЦ жителям доступен анализатор тела с приставным ультразвуковым ростомером – он не только показывает рост и вес, но и выдает данные о структуре тела. Также посетители могут воспользоваться пульсометром, тонометром и смокелайзером, который проводит анализ выдыхаемого воздуха.