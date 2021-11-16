РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. В рамках капитального ремонта многоквартирных домов в городском округе Люберцы с 2014 года заменили более 620 лифтов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В 2022 году запланирована замена 28 объектов лифтового оборудования в 10 МКД. Всего с 2014 по 2021 год в округе осуществлена замена 623 лифтов в 193 жилых домах», - сказал глава городского округа Владимир Ружицкий.

В этом году на территории округа заменили 82 лифта в 19 многоквартирных домах.

«Во исполнение поручения губернатора Московской области Андрея Воробьева проведен мониторинг лифтового оборудования, отработавшего не менее 20 лет. По итогам выявлены 99 лифтов, требующих замены. Соответствующие заявки направлены в министерство ЖКХ Московской области», - пояснил Ружицкий.