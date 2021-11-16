РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 ноя. 15 ноября завершилось голосование среди жителей Балашихи по выбору доменного имени для сайта, посвященного памятнику псу Мурчику, который помогал убирать мусор и подавал пример заботы о чистоте родного города. Сайт планируют запустить до конца текущей недели, сообщила «РИАМО в Балашихе» хозяйка Мурчика, кинолог Кира Зверева.

Пес Мурчик породы американская акита благодаря своей хозяйке научился не только очищать улицы от мусора, но и сортировать отходы. За 9 лет жизни собаки количество тех, кто убирает за питомцами, увеличилось в городе с единиц до тысяч. Люди начали сортировать мусор. Потом у пса появилось множество собак-последователей.

В начале лета текущего года Мурчик умер. Благодаря неравнодушию хозяйки и поддержке жителей округа было решено увековечить память о псе. Памятник, который планируют установить в сквере у здания администрации в микрорайоне Железнодорожный до конца года, станет примером заботы об экологии города и всей страны. А совсем скоро появится сайт, посвященный памятнику.

«Мы с моим другом Евгением изначально планировали создать этот сайт, потому что в век технологий грех не дать людям возможность легко получить информацию об этом памятнике, узнать историю Мурчика, каким он был и почему в итоге его удостоился. На памятнике будет написано «Патруль чистоты. Мурчик и Джойстик». Джойстик - другой мой питомец. За чистотой городских улиц они следили вместе. Будет на нем и QR-код», - сказала Зверева.

Она добавила, что в своем Instagram-аккаунте проводила опрос по выбору домена для данного сайта, он завершился 15 ноября.

«Нужно отдать должное моим подписчикам, которые следили за жизнью Мурчика. Поэтому я решила, что нужно дать людям возможность принять это решение вместе со мной, ведь именно благодаря их огромной поддержке я решилась на этот шаг», - отметила Зверева.

По результатам голосования доменом для сайта станет ECOMURCHIK.DOG. Однако, поскольку многим понравились и ecoakitamurchik.ru и ecomurchik.ru, эти варианты также оставят. Просто сделают редирект (перенаправление). Это значит, что если вы введете второй или третий вариант, то все равно попадете на сайт.

Сайт планируют запустить до конца текущей недели.