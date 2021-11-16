РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Рекруты центра военно-тактических игр «Патриот» микрорайона Кузнечики Подольска победили в турнире по спортивному лазертагу, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

Рекруты в очередной раз заняли первое место и стали чемпионами в дружеском турнире по спортивному лазертагу в Москве и Московской области.

Так, 1 место заняла команда участников возрастом 14-16 лет. Абсолютные чемпионы турнира, которые победили всех во всех возрастных категориях - команда 10-13 лет.

В турнире принимали участие спортивные и военно-патриотические клубы Москвы и области.