РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. Информация о минировании торгового центра «Капитолий» в подмосковном Подольске не подтвердилась, сообщили «РИАМО в Подольске» в пожарной охране.

ТЦ «Капитолий» в Подольске эвакуировали 15 ноября из-за сообщения о минировании. На месте работали сотрудники правоохранительных органов, пожарные и представители других ведомств, которые проверяли достоверность информации.

«Информация не подтвердилась», - сообщили в пожарной охране.