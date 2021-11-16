РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 16 ноя. Строительная готовность школы в поселке Нахабино подмосковного Красногорска составляет 30%, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Дмитрий Волков.

Волков проинспектировал строительство школ в ЖК «Опалиха О3» и поселке Нахабино. Первый объект готов на 65%, а по графику стройка должна была завершиться к концу этого года.

«Еще один стратегически важный объект - школа на 550 мест в Нахабине на улице Молодежной. Готовность - 30%, катастрофически недопустимое отставание от графика», - написал Волков в своем Instagram-аккаунте.

Он отметил, что обе школы должны быть сданы в следующем году, для округа это приоритетные проекты.

«Дети должны учиться в комфортных условиях, а не в перегруженных классах. Если кто-то из застройщиков нас не слышит, значит нам не по пути. Нерадивым подрядчикам не место на Красногорской земле, и это моя категорическая позиция, касающаяся не только этих 2 площадок, но и в целом всех социальных объектов округа. В ближайшее время обязательно проверим и другие», - подчеркнул Волков.

Он добавил, что объезды он будет проводить регулярно и комплексно.

«Считаю, что нужно обязательно ногами ходить по земле - теми же маршрутами, которыми ежедневно пользуются наши горожане. Только так мы сделаем округ еще комфортнее и уютнее. И мы это обязательно сделаем в сотрудничестве с вами, уважаемые красногорцы!» - заключил Волков.