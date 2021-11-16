РИАМО - 16 ноя. Реконструкция Центра профилактики детского травматизма завершилась в Нижегородском районе Москвы, объект введен в эксплуатацию, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В столичном районе Нижегородский завершилась реконструкция Центра профилактики детского травматизма. Существующие 2 здания, расположенные по адресу: Новохохловская улица, вл. 9, были реконструированы, кроме того, построены 7 новых корпусов. Мосгосстройнадзором уже оформлено разрешение на ввод центра в эксплуатацию», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в рамках реконструкции были проведены работы в здании поста охраны. Там установили новые перегородки, пристроили тамбур, обновили кровлю, цоколь и фасад. Был реконструирован административно-бытовой блок.

«На территории также построены технический корпус со столовой, выставочные павильоны с центральным тепловым пунктом, павильон для секций и кружков, здравпункт. Здесь размещены 2 тренажерных зала, зал единоборств, павильоны для совещаний и хозяйственный блок с мойкой выставочных экспонатов», – добавил Бочкарев.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, ведомство уделяет особое внимание качеству работ на социальных объектах.

«На всех этапах к проверкам Центра профилактики детского травматизма привлекался Центр экспертиз (ЦЭИИС). По заданию Мосгосстройнадзора эксперты выполнили комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов. Все работы выполнены в строгом соответствии утвержденному проекту», – сказал Войстратенко.

В 2022-2024 годах в Москве за счет городского бюджета планируется построить более 200 объектов социальной инфраструктуры, включая объекты здравоохранения, образования, спорта и культуры.