РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 ноя. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») утвердили новое положение о научно-техническом совете (НТС) института и его персональный состав, сообщает пресс-служба института.

Всего в состав научно-технического совета ЦНИИТОЧМАШ включили более 30 специалистов. Председателем НТС стал генеральный директор предприятия, кандидат технических наук Олег Морозов.

«Научно-технический совет является коллегиальным совещательным органом предприятия, объединяющим ведущих ученых и специалистов с целью формирования и реализации научно-технической политики и руководства научной и научно-технической деятельностью института», – сказал ученый секретарь ЦНИИТОЧМАШ, доктор технических наук Александр Яковлев.

Среди целей работы НТС: формирование научно-технических направлений деятельности института; определение основных и приоритетных научно-технических направлений его деятельности; экспертиза результатов научно-технических исследований по решению проблемных вопросов совершенствования образцов вооружения и техники по профилю работ института и другие.

Новый состав НТС будет рассматривать планы научно-технической деятельности ЦНИИТОЧМАШ, проводить научно-техническую экспертизу проектов и разработок вооружения, военной и специальной техники в соответствии с целями и задачами института, анализировать результаты выполнения этапов НИОКР. Также рассматривать квалификационные работы и работы, выдвигаемые на соискание государственных и иных премий в области науки и техники, государственных наград. Еще готовить предложения по совершенствованию системы обеспечения качества продукции.

Кроме того, при НТС ЦНИИТОЧМАШ организуют 3 секции. В том числе «Вопросы создания вооружения и систем управления артиллерией Сухопутных войск и ВДВ» во главе с председателем начальником НИЦ вооружения и систем управления артиллерией СВ и ВДВ, кандидатом технических наук Юрием Турыгиным.

Секция «Вопросы создания стрелкового оружия и боеприпасов к нему» будет работать под руководством начальника НИЦ стрелкового вооружения, кандидата технических наук Игоря Некрасова. Секцию «Производственно-технические вопросы создания и испытаний вооружения, военной и специальной техники» возглавит начальник НИЦ испытаний и экспериментальных исследований ВВСТ Сергей Карасев.