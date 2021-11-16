РИАМО - 16 ноя. В рамках работ по реконструкции Краснобогатырской улицы в Москве рабочие возводят опоры нового моста через реку Яузу, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Проектом реконструкции Краснобогатырской улицы предусматривается строительство 3,7 км дорог, а также моста через реку Яуза протяженностью 82 м. В настоящее время ведется устройство опор моста и подпорных стен, выполняются работы по обратной засыпке дождевой канализации на проспекте Ветеранов и прокладке канализации», - отметил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что на сегодняшний день специалисты проектируют участок улично-дорожной сети в районе примыкания к улице Краснобогатырской.

«В рамках благоустройства прилегающей территории будет разбито 0,62 га газона, высажено более 100 деревьев и более 1 тыс. кустарников. Реализация проекта позволит улучшить транспортную доступность района Богородское и создать дополнительную транспортную связь между районами Богородское и Сокольники», - уточнил вице-мэр.

Ранее он сообщал, что в 2022-2024 годах в мегаполисе запланировано сделать свыше 285 км дорог, среди которых 89 крупных транспортных сооружений, а еще в городе появятся более 50 внеуличных пешеходных переходов.

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