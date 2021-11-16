РИАМО - 16 ноя. В многоэтажном доме №7 на улице Мусоргского в столице специалисты установили 6 новых лифтов, сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта Москвы.

Дом на улице Мусоргского имеет 2 подъезда, в каждом из них 2 пассажирских лифта и 1 грузовой. В этом году специалисты заменили все 6 подъемных механизмов в этом здании.

Там установили современные кабины модели «Стриж» производства компании «Мослифт». Замену подъемного оборудование выполнили сотрудники филиала АО «Мослифт» РСУ-1.

«Стриж» - это современные лифты нового поколения. Их отличительные черты – плавность хода и высокая энергоэффективность. Их система безопасности использует «фотобарьеры», они не дают дверям кабины закрыться, если в проеме находится человек или предмет.

Кнопки на панели оснащены шрифтом Брайля, на табло высвечивается номер этажа и направление движения с сопровождением звукового оповещения. В кабине имеется двусторонняя видеосвязь с диспетчером. Это помогает людям, страдающим фобиями связанными с лифтами.